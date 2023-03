Groen licht voor ingrijpende verbouwing ZINiN-bibliotheek in Nijverdal

NIJVERDAL - De interne verbouwing van de ZINiN-bibliotheek in het Huis voor Cultuur en Bestuur in hartje Nijverdal gaat door. De gemeenteraad heeft hiervoor dinsdagavond groen licht gegeven. Met deze metamorfose is een bedrag van zo'n 800.000 euro gemoeid.