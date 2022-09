Groen licht voor nieuwbouwplan op plek van Squashcentrum Hellendoorn

Geen kritiek

Dat is ook de reden dat de klankbordgroep nauwelijks kritiek had op dit nieuwbouwplan. Dit door de gemeente ingestelde adviesorgaan checkt of nieuwbouwplannen in Hellendoorn het cultuurhistorische karakter van dit dorp niet onnodig aantasten. Ze vindt dat de kleur van de stenen moet passen in het oude dorpsbeeld en vindt dat de oude gevelsteen ‘Gemeenteschool 1883’ moet terugkeren in de gevel van het nieuwbouwcomplex. De Dorpsraad Hellendoorn is het daar volledig mee eens.