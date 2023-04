Grootste palmpasenoptocht van Nederland weer in Hellendoorn, bonte stoet met ruim 2.000 mensen

Groen licht voor nieuwbouw De Veenbrug, maar school in Daarler­veen ‘mag geen tweede Reggesteyn worden’

Is 2,75 miljoen euro voldoende om een nieuwe basisschool in Daarlerveen te kunnen bouwen. Dat is de hamvraag, want na de perikelen rond de nieuwbouw van Reggesteyn zit niemand te wachten op een nieuw financieel debacle.