Grote brand legt kippenschuur in Hellendoorn in de as

Plan vier woningen in Enter voorlopig onderuit door spuitzone melkveebe­drijf

DEN HAAG/WIERDEN - De Raad van State wil dat de gemeente Wierden gaat onderzoeken of het acceptabel wonen is op 36 meter afstand van een akker waar met bestrijdingsmiddelen kan worden gespoten. Dit blijkt uit een tussenuitspraak van de Raad van State. De zaak over in totaal vier woningen aan de Bornerbroekseweg wordt voortgezet als de gemeente Wierden heeft gereageerd.

25 januari