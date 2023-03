Hans van Overbeeke over zijn zoon: ‘Doodgeschoten worden of overlijden aan een ziekte is een heel ander proces’

Twente zet zich schrap voor de grijze golf: wie gaat onze ouderen verzorgen? ‘Het moet anders, nu lopen we vast’

Steeds meer Twentenaren hebben zorg nodig, maar er is te weinig personeel, te weinig woonruimte en te weinig geld. Daarom staat de zorg voor een grote opgave: hoe wonen onze ouderen straks? En wie verzorgt ze? „Als we in de zorg hetzelfde blijven doen als nu, dan gaan we compleet vastlopen.”