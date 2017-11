Hardlopen leeft in Haarle

Zoon Teije speelde profvoetbal in dienst van Go Ahead Eagles en komt tegenwoordig uit voor FC Volendam. Dochters Heike en Marije deden aan atletiek. Vrouw Jet was voorzitter van AV Salland. Zelf is Paul ten Den ook sportfanaat. Als hij op zondag het startschot heeft gelost van de Haarlerbergcross, moet hij zichzelf goed vasthouden, want anders rent hij zomaar mee het bos in.

Kunt u makkelijk aan vrijwilligers komen voor deze hardloopwedstrijden?

Ten Den: ,,Meestal vragen de mensen ons of ze weer mee mogen helpen. Voor hen is het een jaarlijkse reünie. De meeste inwoners van Haarle nemen zelf deel aan de Haarlerbergcross, zijn er als vrijwilliger bij betrokken of staan als toeschouwer langs de kant. De schooljeugd mag gratis deelnemen. Daarmee promoten we de sport en het heeft ook als voordeel dat vader en moeder, opa's en oma's komen kijken.''

Voor de lopers is het ook een populaire cross. Waar heeft u dat aan te danken?

,,Om te beginnen is het de eerste wedstrijd van het Sallands Crosscircuit. Daar willen mensen bij zijn. Bovendien hebben wij geluk gehad met deze prachtige omgeving. De deelnemers lopen kleine stukjes op de weg en verder alleen maar in het bos. Daarom hebben wij het grootste deelnemersveld van het hele circuit. We hebben hier weleens meer dan duizend lopers aan de start gehad. Helaas hebben we het verzadigingspunt bereikt. Dit jaar hadden we 880 inschrijvingen.''

Krijgt u hier bijzondere lopers aan de start?

,,Bekende sporters als Theo de Rooij, Erben Wennemars, Edwin Ophof en René Poppe. Mensen komen hier van heinde en verre naartoe. De deelnemers aan de Haarlerbergtrail over 30 kilometer komen uit het hele land. Zij lopen vooral voor hun plezier en kijken hun ogen uit. Soms houden ze halt om een foto van de mooie natuur te maken.''

Wat doen jullie als iemand niet goed wordt in het bos?