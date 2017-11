Hellendoorn casht belang in Vitens

De gemeente Hellendoorn gaat in op het aanbod van de provincie Overijssel en verkoopt haar aandelen in het waterleidingbedrijf Vitens. Voor de 30.113 aandelen ontvangt Hellendoorn een slordige 2,6 miljoen uit Zwolle. De buurgemeenten Rijssen-Holten en Wierden houden hun aandelen nog een tijdje vast.

De provincie heeft enkele tientallen miljoenen euro's op de plank liggen om haar belang in Vitens te versterken. Daarbij speelt verder mee dat de opbrengst van de aandelen enige lucht kan bieden aan gemeenten, die in financiële nood verkeren. Zwolle biedt 86,50 euro per aandeel. De gemeenten in Overijssel moeten voor 1 december bij Gedeputeerde Staten aangeven of ze van dit aanbod gebruik maken. De animo is groot.