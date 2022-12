Hellendoorn krijgt diftar, dat lijkt door de problemen bij Lokaal Hellendoorn ineens zeker

Overlast van vrachtver­keer in De Brake in Nijverdal, maar oplossing is in de maak

NIJVERDAL - Bewoners uit De Brake klagen steen en been over de overlast van vrachtverkeer, dat sinds bijna een half jaar door hun wijk dendert. Dat vrachtwagens omrijden heeft alles te maken met de slechte staat van de Reggebrug in de Kerkstraat. Maar een oplossing is in de maak.

14 december