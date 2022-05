Hellendoorn laat eigen rol onderzoeken bij onteigenen van Joodse bezittingen in en na Tweede Wereldoorlog

Nijverdal­se scouts halen midden in de nacht het bevrij­dings­vuur op: ‘Een tikkeltje gek moet je wel zijn’

NIJVERDAL - Het Bevrijdingsvuur vanuit Wageningen laaide donderdag op in het centrum van Nijverdal. Dat is ieder jaar weer een grote uitdaging voor Scouting de Reggegroep, die de verantwoordelijkheid draagt. Want hoe zorg je ervoor dat tijdens een 90 kilometer lange estafettetocht het vuur blijft branden? Niets wordt daarom aan het toeval over gelaten. Zelfs niet als een oud-burgemeester een handje wil helpen.

5 mei