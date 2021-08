Hellendoorn lijkt regenrecord alweer kwijt: ‘Er stond waarschijnlijk een plant bij het meetinstrument’

Update Te hoge vrachtwa­gen rijdt Sal­land-Twentetun­nel (N35) in: weg tussen Almelo en Zwolle weer vrijgege­ven

12 augustus NIJVERDAL - Een te hoge vrachtwagen heeft donderdagochtend lichtbakken in de Salland-Twentetunnel (N35) in Nijverdal geraakt. Het verkeer in Nijverdal stond geruime tijd muurvast en de weg was in de richting Almelo enige tijd afgesloten. Rond het middaguur ging de weg weer open.