Hellendoorn: ‘Opvanglocaties van Oekraïense vluchtelingen open tot begin 2024’

In NIjverdal en Hellendoorn worden momenteel zo’n 220 Oekraïense vluchtelingen opgevangen en daarmee zijn inmiddels ook bijna alle beschikbare plekken gevuld. Ze zijn gehuisvest in paviljoen De Berghoeve op het terrein van verpleegtehuis Krönnenzommer in Hellendoorn en in een aantal geschakelde woningen aan de Parallelweg en de voormalige Stayokay jeugdherberg aan de Duivenbreeweg in Nijverdal. De vluchtelingen kunnen vrij door Europa reizen, waardoor het aantal opgevangen Oekraïners in Hellendoorn per dag verschilt.