Hellendoorn: ‘Provincie Overijssel doorkruist onze unieke aanpak, moet wat meer vertrouwen in ons hebben’

In het eind juni gepubliceerde Provinciaal Programma Energietransitie (PPE) staat dat ‘Zwolle’ sterk betwijfelt of gemeenten de beloofde klimaatdoelstellingen wel gaan halen. Volgens ‘Zwolle’ zouden de gemeenten daar veel actiever op moeten sturen en hierin veel meer prioriteit moeten geven aan windturbines. De provincie dreigt de regie naar zich toe te trekken als dat niet gebeurt.

Spelregels aangepast

De PPE is slecht gevallen in bestuurlijk en politiek Hellendoorn. In een recente zienswijze schrijft het college dat de provincie ‘de unieke Hellendoornse aanpak’ hiermee dreigt te doorkruisen. Het beleidsstuk wordt beschouwd als ‘een eenzijdige verandering van de spelregels’ en daarmee zijn ze in Hellendoorn allesbehalve blij.

Quote We hebben ambitieuze, maar haalbare klimaat­doel­stel­lin­gen en zijn daar al volop meer bezig Annemarie Dubbink, wethouder

In Hellendoorn hebben dorpen en buurtschappen plannen gemaakt hoe ze in de toekomst duurzame energie willen opwekken, waarbij ze via lokale energiecoöperaties zelf de regie in handen willen houden. Hellendoorn kiest voor zon op dak, enkele grote zonneparken en eventueel kleinere windturbines. Hoge windmolen zijn uit den boze. Die klimaatplannen kunnen naar verwachting samen 107 GWH per jaar opleveren, 71 GWH wordt als een absolute ondergrens beschouwd.

‘Op koers’

„Dit zijn ambitieuze, maar haalbare klimaatdoelstellingen. Het is nu aan onze inwoners om deze plannen samen met de gemeente om te zetten in concrete projecten en dat gebeurt nu al volop. We liggen op koers”, benadrukt klimaatwethouder Annemarie Dubbink. Ze vraagt ‘Zwolle’ vertrouwen te hebben in de Hellendoornse aanpak en de PPE daarom aan te passen. Provinciale Staten van Overijssel nemen hierover eind november een besluit.