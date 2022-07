Hellendoorn swingend de bouwvak in met Geurenpop: ‘Belangrijke dorpstraditie in ere houden’

Overlast beperken

Van Dam: „Dan weten de mensen die hier straks komen wonen op voorhand de ze slechts enkele keren per jaar last hebben van de feesten in De Geuren. Ze moeten natuurlijk ook beseffen dat het houden van die activiteiten belangrijk is voor een dorp als Hellendoorn. Ik denk dat de meeste problemen kunnen worden voorkomen door vooraf een kopje koffie met elkaar te gaan drinken en te overleggen waar we de eventuele (geluids)overlast voor hen kunnen beperken. Misschien is het bijvoorbeeld mogelijk de soundcheck op een ander tijdstip te houden of minder lang.”