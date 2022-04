Hellendoorn wil aantal laadpalen voor elektrisch rijden verzesvoudigen in 2025

Vattenfall InCharge heeft begin dit jaar de aanbesteding voor laadpalen in de openbare ruimte in Oost-Nederland gewonnen. Hellendoorn was één van de deelnemende gemeenten en heeft met Vattenfall InCharge afgesproken dat dit bedrijf met ingang van de zomer van 2022 minimaal elf laadpalen per jaar plaatst op ‘logische plekken’ in de gemeente. Als ergens een laadpaal veelvuldig door automobilisten wordt gebruikt en het verbruik boven de 5000 kilowattuur per jaar uitkomt, dan wordt er in die buurt eentje bijgeplaatst.