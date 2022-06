Hellendoorn wil drugspand op 't Lochter in Nijverdal sluiten: ‘Streng blijven optreden tegen telen van en handel in drugs’

Deze hennepkwekerij zat verstopt tussen twee ruimtes in het pand. Er werden tussen de 800 en 850 planten in beslag genomen evenals alle bijhorende apparatuur om de wiet te kweken. De wietplanten werden ter plaatse vernietigd. De stroom werd illegaal afgetapt. Bij het onderzoek werd nog een derde ruimte ontdekt, waar een kwekerij in aanbouw was.

‘Streng optreden’

Bij deze inval werden geen aanhoudingen verricht. Of dat inmiddels wel is gebeurd is onbekend. Burgemeester Eijbersen vindt dat gemeenten consequent en streng moeten blijven optreden tegen het telen van en de handel in (soft)drugs. „Dat mogen we niet als iets normaals gaan beschouwen. Ik ben een voorstander van een duidelijk beleid. Onderdeel daarvan is ook dat drugspanden in Hellendoorn een tijdje worden gesloten. Deze juridische procedure loopt nu nog, want we moeten de huurder enige tijd in de gelegenheid stellen om bezwaar te maken tegen de aangekondigde sluiting”, zegt Eijbersen.