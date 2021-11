Hellendoorner Dijkstra revalideert na zwaar motorongeluk: ‘Ik kon mijn tenen nog bewegen’

1. Wat is er nu eigenlijk gebeurd?

„Ik reed op 11 september een wedstrijd op Assen in de Dutch Superbike Pro klasse. Ik kwam ‘de Strubben’ uit en ging te vroeg op het gas. Toen brak mijn achterkant weg en ik kwam ten val. De rijders direct achter mij konden me ontwijken. Maar een van de laatsten lukte dat niet en reed over me heen. Net iets boven mijn kont zeg maar.”

2. Auw.

„Ja, ik wist nog niet dat er wat kapot was, maar wel dat ik veel pijn had. Ik kon mijn tenen nog bewegen, dus ik dacht dat het nog meeviel. Maar toen ik op de brancard lag, deed me echt alles zeer. In het ziekenhuis bleek dat ik onder andere mijn bekken had gebroken. In de breuk zijn een plaatje en schroeven van 16 centimeter gedraaid.”

3. Een paar dagen terug moest je voor controle. Is daarover goed nieuws te melden?

„Ja, klopt. De artsen waren heel tevreden. Er was alleen maar positief nieuws. Ik mag de heup weer belasten en moet nu revalideren. Ik doet elke dag krachttraining en loop voorzichtig achter een rollator. Dat gaat hartstikke goed. Al ben ik er nog lang niet. Eerst maar eens zorgen dat ik weer fatsoenlijk aan het lopen kom.”

4. Je hebt nog jonge kinderen. Hoe vinden die het dat je nu constant thuis bent?

„Die vinden dat wel mooi natuurlijk. Ik was normaal veel weg voor mijn werk. Nu ik veel thuis ben bouw ik wel een goede band met ze op.”

5. Hoe is het met de motor?

„Ik reed op een Suzuki GSX-R 1000. Die is door de val wel flink beschadigd maar niet total loss. Hij is in de schuur gezet en ik heb er nog niet weer naar gekeken. Ik weet ook nog niet of ik met het racen door ga. Ik wil nog wel weer een keer op een motor rijden, maar hoe en wat, daar heb ik nog geen idee van.”