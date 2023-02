Hellendoornse (74) doet aan ‘muzikale topsport’: ‘Zingen met een zuurstoffles heeft mijn leven gered’

De Twentse opa van Gerbert (36) was dwangarbei­der in de oorlog: ‘Toch was hij een geluksvo­gel’

RIJSSEN - Een geluksvogel. Zo omschrijft Gerbert Voortman (36) zijn opa Gerrit. Opmerkelijk, want net als veel andere Twentse jongens moest hij in de Tweede Wereldoorlog aan de slag als dwangarbeider. Maar waar velen ploeterden in een wapenfabriek, stond Gerrit heel iets anders te wachten.