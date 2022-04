Hellendoornse informateur komt over week met advies, Vloothuis ook beschikbaar als formateur

„In de laatste gesprekken stond de inhoud centraal. Ik heb alle partijen gevraagd welke overeenkomsten zij in de verkiezingsprogramma’s zien, of er breekpunten zijn, wat volgens hen de ideale coalitie is en hoe zij de komende vier jaar hun eigen rol zien in het besturen van deze gemeente”, vertelt Vloothuis.

Iedereen nog aan boord

Ze vervolgt: „Er zijn geen breekpunten, wel meerdere aandachtspunten. Nog geen enkele partijen is afgehaakt in dit stadium, er wordt gewerkt aan een akkoord op hoofdlijnen. We hebben het nog niet over de poppetjes gehad. Ik denk dat de stof van de verkiezingen wel is neergedaald, alle partijen eens goed in de spiegel hebben gekeken en beseffen dat ze door moeten met dit proces. En dat het liefste in een bestuurscultuur met respect voor elkaar, elkaars opvattingen en de verschillende rollen van raad en college. We moeten niet op elkaars stoel gaan zitten.”