Hellendoornse raad neemt afscheid van overleden oud-wethouder en raadslid Corrie Vos-IJsselstijn (88)

Minister Harbers (VVD) weer de fout in met ‘dodencij­fers’ N35: Kamerleden willen ophelde­ring

Minister Mark Harbers (VVD) ging vorige week de fout in met cijfers over dodelijke ongelukken op Rijks-N-wegen in Nederland. Een gerectificeerd lijstje van de minister van Infrastructuur en Waterstaat moest duidelijkheid bieden. Maar wat blijkt: ook die cijfers kloppen niet. Kamerleden Harry van der Molen (CDA) en Daniel Koerhuis (VVD) vragen om opheldering. Zo zijn er onverklaarbare verschillen in cijfers over de rijksweg N35, tussen Twente en Zwolle.

11 april