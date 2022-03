Hellendoornse raadsleden weer gewaarschuwd voor mogelijke pettenkwesties: ‘U leeft in een glazen huis en heeft een voorbeeldfunctie’

Bestuurlijke integriteit is een belangrijk onderwerp in de gemeente. „De schijnwerpers zijn op u gericht. U leeft in een glazen huis en vervult een voorbeeldfunctie voor onze inwoners”, aldus de burgemeester. Integriteit blijft dan ook onderwerp van gesprek laat hij weten. „Laten we elkaar scherp houden, maar dat nooit als politiek wapen gebruiken. Want integriteit is te belangrijk om te verkwanselen voor kortetermijngewin. Iedereen moet zich bewust blijven van de risico’s en valkuilen”, aldus Eijbersen.

Nevenfuncties

Ook voormalig raadslid Hetty Ligtenberg-Grondman, voorzitter van de commissie die de geloofsbrieven van de nieuwe raadsleden onderzocht, waarschuwde al voor mogelijke pettenkwesties en benadrukte dat raadsleden soms een duidelijke keuze moeten maken wat betreft hun onbetaalde nevenfuncties.

Om mogelijke belangenverstrengeling te voorkomen besloot Tim Bargboer uit Daarle op het allerlaatste moment af te zien van het raadslidmaatschap, waardoor de Hellendoornse Anja Wolterink nu voor Lokaal Hellendoorn in zijn plaats in de raad komt. Bargboer: „Ik ben bestuurslid van Plaatselijk Belang Daarle en houdt me daar vooral bezig met het geplande multifunctioneel centrum en wil dat ook blijven doen. Dat lijkt me niet verenigbaar met een raadslidmaatschap”, zegt hij.

De provincie

CDA-raadslid Jeroen Piksen wil naar eigen zeggen nog tot het einde van zijn termijn voor de christendemocraten lid blijven van Provinciale Staten van Overijssel. „Dat is bij wet niet verboden”, benadrukt hij. „Maar als er toch sprake zou zijn van een belangenconflict, dan kies ik absoluut voor de gemeente.”

„Het is een grijs gebied”, erkent griffier Karin Zomer. Volgens haar moeten alle (burger)raadsleden zelf uitmaken of hun onbetaalde nevenactiviteiten ‘de gemeente Hellendoorn kunnen raken’ en daaruit eventuele consequenties trekken. Volgens haar gaat het met name om mensen, die een rol hebben in een energiewerkgroep of een vereniging van Plaatselijk Belang. Zomer: „We moeten in elk geval pettenkwesties zien te voorkomen.”

Wierden en Rijssen-Holten

In de gemeenten Wierden en Rijssen-Holten zijn alle geloofsbrieven van de (nieuwe) raadsleden goedgekeurd. Ook raadsleden in die gemeenten hebben nevenfuncties, maar die zijn geen aanleiding geweest om mensen te weigeren als raadslid. Er is door de burgemeesters ook niet echt de nadruk op gelegd zoals in Hellendoorn.

Raadslid Jan-Willem Timmerman van de ChristenUnie in Wierden was overigens niet aanwezig bij de beëdiging. Hij wordt later op 20 april alsnog geïnstalleerd.