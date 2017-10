Hellendoornse Sint komt weer op huisbezoek

Curator zet vraagtekens bij nieuwe doorstart bouwbedrijf in Daarle

11:24 DAARLE - Directeur Herman Kleinjan van het woensdagmiddag failliet verklaarde Daarlese bouwbedrijf Gebroeders Kleinjan (Kruimersweg) denkt nog voorzichtig aan een doorstart, maar curator mr. Jan van der Hel vraagt zich hardop af of het verstandig is opnieuw familiekapitaal in dit bedrijf te steken.