Hellendoornse veldrijder: ‘NK gaat een zwaar ploetercrossje worden’

reconstructie Hoe de redder van honderden Joodse kinderen de dood vond in Nijverdal

9:12 In de bossen bij Nijverdal werd in 1944 verzetsheld Jaap Musch gearresteerd. Anderhalve dag later volgde zijn executie. Wat deed de Amsterdammer van de onderduikbeweging NV in Twente? En welke betekenis had hij voor Joodse weeskinderen? „Jaap was als een vader”, vertellen overlevenden. De reconstructie van een bijzonder oorlogsverhaal.