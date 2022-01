Hellendoornse veldrijder Pim Ronhaar slaat laatste wereldbeker over met oog op WK in VS

Nijverdal­ler M. betastte ex onder invloed van ghb, vrouw wil geen geld maar juist dat hij geholpen wordt

NIJVERDAL - M. (33) uit Nijverdal wilde op 21 januari vorig jaar nog even met zijn dochtertje spelen. Toen zijn ex hem haar woning binnen had gelaten, merkte ze dat M. weer onder invloed was van ghb. Toen ze hem vervolgens vroeg om weg te gaan, kneep hij haar meermaals in haar borst en gaf hij haar een klap tegen de billen. Toen de politie M. even later wilde aanhouden, verzette hij zich hevig. Het Openbaar Ministerie eiste vrijdag een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand tegen hem.

7 januari