Hellendoornse volkszanger Dennis van Dam staat met zomerhit ineens in wekelijkse hitlijst van NPO1

„Ik sta nu als gewone jongen uit Hellendoorn ineens tussen landelijk bekende artiesten als Frans Duijts, Jannes, Frans Bauer, Jan Smit en Jeroen van der Boom. Dat is gewoon bizar. Een nederlandstalige cover maken van een bekend nummer uit de Top 40 blijkt een gouden greep te zijn. Enkele DJ's van landelijke radiostations hadden al gezegd dat dit een goed nummer was, maar dit had ik echt niet verwacht”, erkent Van Dam.

C’est la Vie is een bewerking van de hit Trompeta van Willy William, dat op haar beurt een eigentijdse bewerking is van de debuutsingle Infinity van Guru Josh uit 1989. Van Dam benaderde de tekstschrijvers Peter Pruysenaere en Pascal de Vormer om het nummer voor hem te vertalen. Begin mei werd C’est la Vie opgenomen in een studio in het Brabantse Lierop en was daarna al snel te horen op de bekende streamingplatforms en diverse lokale en landelijke radiostations.