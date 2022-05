Hellendoornse volkszanger en kroegbaas Dennis van Dam wil een zomerhit en dat lijkt eindelijk te lukken: ‘Ik ben donders blie!’

Ook al doet de titel anders vermoeden, C’est la Vie is een Nederlandstalige cover van het nummer Trompeta van Willy William. Dat stond vorige week nog op plaats 4 in de Top 40. Van Dam: „Trompeta is een eigentijdse bewerking van de debuutsingle Infinity van Guru Josh uit 1989. Het is een geweldig nummer waarvoor ik de autoradio steevast op standje 12 zet. De artiest die hiervan een Nederlandstalige versie maakt, die kan de mensen gek maken. Die gedachte liet me niet meer los en daarom benaderde ik de tekstschrijvers Peter Pruysenaere en Pascal de Vormer om voor mij het nummer te vertalen.”