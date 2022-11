Historicus wil herstel van uniek dubbelportret uit Hellendoorn: ‘Mensen van 400 jaar geleden gooi je niet weg’

Wordt gevaarlij­ke tijgermug komende jaren vaste prik in Nijverdal? ‘We kunnen bestrij­ding goed aan’

NIJVERDAL - Zijn de Aziatische tijgermuggen in Nijverdal een blijvertje? Moeten we voortaan elke zomer vrezen voor de gestreepte hordes en hun enge ziektes? Dat lijkt mee te vallen, zegt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De instantie vergeleek de situatie in Nijverdal met andere brandhaarden in het land en verwacht niet dat de gemene stekers in grote getale terugkeren.

