Hoe een verbouwing in Nijverdal 160.000 euro duurder uitviel dan begroot en leidde tot bonje met de aannemer: ‘Het was een helse winter’

Twee riante woningen in plaats van leegstaan­de stallen? Buurt ergert zich groen en geel, boer zich van geen kwaad bewust

Mogen twee leegstaande stallen en een mestkelder in Luttenberg wijken voor twee riante woningen? De buurt en verschillende raadsleden ergeren zich er groen en geel aan hoe de rood-voor-roodregeling wordt toegepast. De boer in kwestie is zich van geen kwaad bewust: ,,Ik ben geen projectontwikkelaar.’’