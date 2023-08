Honderden Raaltenaren op straat voor traditionele Oogstcorso, maar: ‘We snakken naar nieuwe aanwas’

Tentfeest Nieuw-Hee­ten versus de grote broer Stöppelhae­ne: ‘Maar wij hebben nog het echte dorpsge­voel’

Terwijl 10 kilometer verderop in Raalte 150.000 bezoekers worden verwacht op Stöppelhaene, is in Nieuw-Heeten hetzelfde weekeinde het Bouwvakfeest. Zoals het hoort in een dorp: met een grote tent, flink wat bierpompen, snackkraam, crossterrein en podium. De organisatoren zijn afhankelijk van een goede omzet om financieel gezond te blijven, maar lukt dat met zo’n enorm feest in Raalte naast de deur?