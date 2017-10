Horror in Hellendoorn: loop mee door Death Lab

VIDEOHELLENDOORN - Er is een dodelijk virus uitgebroken in een laboratorium in Hellendoorn. Na besmetting ontstaan bloedingen in en over het hele lichaam met de dood tot gevolg. Schrik niet! Dit is gelukkig niet echt, maar het verhaal achter het spookhuis Death Lab in Avonturenpark Hellendoorn.