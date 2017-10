Hulpfonds Hellendoorn: ‘Kinderen mogen niet in armoede opgroeien’

De gemeente Hellendoorn kreeg dit jaar 122.000 euro van het rijk om kinderen uit arme gezinnen iets extra's te kunnen geven. Van dat bedrag is nu nog geen cent besteed, maar dat gaat binnenkort veranderen. De Stichting Hulpfonds Hellendoorn gaat alle regelingen van deze gemeente uitvoeren, die zijn bestemd voor kinderen uit gezinnen met een inkomen van maximaal 110 procent van de bijstandsnorm.

Opgroeiende kinderen

Dat extra geld komt bovenop de al bestaande armoederegelingen in de gemeente Hellendoorn zoals het declaratie-, jeugdsport- en jeugdcultuurfonds. Het moet worden besteed aan zaken waarvoor eerder geen geld was, maar die eigenlijk wel noodzakelijk zijn voor opgroeiende kinderen. „Het gaat echt niet om abnormale dingen, maar bijvoorbeeld om een nieuwe mobiele telefoon, laptop, schoolreisje of een kledingcheque. Maar de lijst waaraan we dat geld mogen besteden is nog niet klaar”, vertellen Peter de Noord en Herman Mensink, respectievelijk voorzitter en vice-voorzitter van de Stichting Hulpfonds Hellendoorn.

Dat de gemeente graag met deze lokale stichting in zee wil mag geen verbazing wekken. De stichting krijgt al tien jaar subsidie van de gemeente (36.000 euro, ofwel 1 euro per inwoner per jaar) om inwoners financieel te ondersteunen, die nergens anders meer terecht kunnen. „Als gemeenteraadslid had ik geen idee dat er zoveel verborgen armoede bestond in de gemeente Hellendoorn. Inmiddels weet ik wel beter”, zegt Mensink.

Opgejaagd

De Noord geeft aan dat het bijvoorbeeld gaat om mensen die bezwijken onder hun schuldenlast of om ondernemers, die na een faillissement niets meer over hebben. De Noord: „Regelmatig gaat om mensen die werkelijk worden opgejaagd door de belastingdienst, waardoor een boete van 30 euro kan oplopen tot een schuld van vele honderden euro's.” De Stichting voert ook al enige tijd de duurzame goederen regeling voor de gemeente uit.