Ibbenbüren-comité uit Hellendoorn ziet eerste lichtpuntjes voor voortzetting partnerband

Beuker en Nijveld gaven eind juni aan nog ‘een allerlaatste poging’ te willen doen om deze oude partnerband nieuw leven in te blazen. Ze maakten ook duidelijk dat ze niet aan een dood paard wilden trekken en zouden stoppen als er niet snel enig resultaat te zien was.

Subsidie

Beuker is voorzichtig optimistisch na een recent bezoek aan alle fractievoorzitters, die zich volgens hem ‘sterk willen maken’ voor een structurele subsidie van het Ibbenbüren-comité met ingang van 1 januari 2023. Tot nu toe ontving dit comité geen financiële steun van de gemeente voor haar activiteiten. Dat stak nogal schril af tegen de situatie in Ibbenbüren, waar veel grensoverschrijdende uitwisselingen en projecten wel ruimhartig werden gesubsidieerd.

Nieuwe uitwisseling

Beuker vertelt dat sinds de oproep shantykoor Die Regghe Sangers en het Hellendoornse koor Pajoko meerdere optredens in de Duitse partnerstad hebben verzorgd. Donderdag brengen vijf verpleegkundigen en een arts van drie verpleegtehuizen uit Ibbenbüren een bezoek aan de woonzorgcentra De Blenke (Hellendoorn) en De Hoge Es (Nijverdal). Ze worden daar rondgeleid en krijgen uitleg over de verzorging en begeleiding van de cliënten in deze verpleegtehuizen. Het is de bedoeling dat een Hellendoornse delegatie binnenkort een tegenbezoek gaat brengen aan deze grootste plaats in het Tecklenburgerland.