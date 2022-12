In 2023 woningbouw op terrein van Blenkeschool in Hellendoorn: ‘Binnen budget blijven is nog flinke uitdaging’

MET VIDEO Regenboog­ze­bra­pad in Nijverdal opnieuw besmeurd met verf en voorzien van leuzen: ‘homo’

NIJVERDAL - Het nieuwe regenboogzebrapad in de Constantijnstraat in Nijverdal is voor de tweede keer in vier dagen besmeurd. Deze keer niet met witte, maar zwarte verf en bovendien zijn nu ook leuzen geschilderd op deze fleurige oversteek.

12 december