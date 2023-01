In deze oude school stinkt het en kindjes moeten hun jas aanhouden om het een beetje warm te krijgen

Familie Eggerink uit Rectum zette alles op alles voor hoogbejaar­de Princesse: ‘Melkkoe is lot uit de loterij’

RECTUM/WIERDEN - Ze doet al jaren aan topsport. Althans, zo zien de eigenaren van melkkoe Princesse dat. Ze is de ‘koningin’ in de stal van melkveebedrijf Eggerink in de Wierdense buurtschap Rectum. In 2017 werd ze zelfs uitgeroepen als Nederlands mooiste koe. Binnenkort gaat ze echter met pensioen. „Zo’n koe krijgen we nooit meer.”

14 januari