In deze Twentse nieuwbouwwijk woon je tussen de vleermuizen: ‘Eng? Nee joh, ze zijn juist heel handig’

Burgemees­ter Jorrit Eijbersen bezorgd over drugsge­bruik onder jongeren in Nijverdal: ‘We moeten dat beest in de bek kijken!’

NIJVERDAL - Steeds meer jongeren in de gemeente Hellendoorn gebruiken drugs. En die gebruikers worden steeds jonger. Bovendien wordt steeds openlijker gedeald, ook in de horeca. Burgemeester Jorrit Eijbersen maakt zich zorgen en komt in actie. „We moeten dat beest in de bek kijken.”

17:00