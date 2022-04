Inschrijving jubileumeditie Regge Survival in Nijverdal opent maandag om 20.00 uur: ‘2.750 startplekken snel vergeven’

Jubileumeditie

De Regge Survival ging in 2020 en 2021 niet door vanwege corona. De mensen die zich destijds voor de editie van 2020 inschreven moeten dat maandagavond opnieuw doen om deze zomer aan de start te kunnen verschijnen. Het is de 25e keer dat de Regge Survival wordt gehouden en de organisatie denkt nog na over een manier om dit jubileum te vieren. Jongejan: „Misschien vragen we de deelnemers wel om verkleed te gaan of houden we een grote kids afterparty, maar daarover is nog niets beslist”.