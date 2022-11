‘Inspirerende’ Nijverdalse krijgt belangrijke penning voor haar inzet tegen kindermishandeling

updateNIJVERDAL - Maaike Brunekreef (47) krijgt de belangrijke Van Dantzig-penning 2022. De uit Nijverdal afkomstige Brunekreef krijgt die voor haar jarenlange inzet om kindermishandeling te herkennen en te bestrijden. „Het onzichtbare zichtbaar maken. Juist ook in deze tijd is dat hard nodig”, zegt ze.

Maaike Brunekreef heeft meer dan 20 jaar ervaring als maatschappelijk werker, trainer, adviseur en spreker als het gaat om huiselijk geweld en kindermishandeling. Zij was als ‘pionier ‘ jaren lang aandachtsfunctionaris in het Isala ziekenhuis Zwolle. Tegenwoordig runt ze Achter de voordeur, dat onder andere les- en trainingsmateriaal ontwikkelt. Bijvoorbeeld een bordspel met tips hoe mishandeling te herkennen en te handelen.

Ze is ‘dankbaar voor de enorme erkenning’, die haar nu ten deel valt. „Toen ik het hoorde werd ik er stil van. Wat een verrassing. Het geeft me ook heel veel energie om door te gaan.”

Er is veel stress

Brunekreef - die tegenwoordig in Deventer woont - benadrukt dat het herkennen van kindermishandeling een kwestie is die echt iedereen aangaat, niet alleen de professionals in de zorg of op scholen. „Want wij zijn de maatschappij. Wat we nu samen kunnen doen om het te bestrijden? Naoberschap. Contact met elkaar leggen. Vraag aan de mensen om je heen: red je het wel? En niet éénmalig. Want er is veel aan de hand in het leven. We hadden de lock downs door corona. Nu Oekraïne, enorme inflatie, forse gasprijzen. Allemaal stressfactoren die in een gezin kunnen spelen.”

Gelukkige jeugd

Volledig scherm Maaike Brunekreef met een bordspel dat ze ontwikkelde om mishandeling te herkennen. © Ruben Meijerink Naar schatting komt in 1 op de 5 gezinnen kindermishandeling of huiselijk geweld voor. In elke schoolklas zou één kind zijn dat slachtoffer is. Zelf heeft Brunekreef een gelukkige jeugd gehad in ‘het Nijverdalse’. „Ik ben geen ervaringsdeskundige, ik ben zelf geen mishandeld kind. Op school had ik altijd wel affiniteit met de kinderen die minder populair waren. Maar ik kende niemand die het thuis slecht had. Later heb ik wel gedacht: ook in mijn klas moet er toch wel één zijn geweest…”

Dichtbij

Door die affiniteit met kwetsbare mensen werd ze maatschappelijk werkster. Zo ontwikkelde ze steeds meer oog en oor voor mishandeling. „Het is vaak dichterbij dan we denken. Alles wat je in je stoute dromen kunt bedenken gebeurt.”

Toen de wet Verplichte Meldcode werd ingevoerd zag ze haar missie. In Isala werd ze aandachtsfunctionaris. „Herkennen is één, maar durven handelen is nog een ander verhaal. Je bent altijd bang iemand vals te beschuldigen. Er is altijd koud watervrees.” Daar zit de crux. „Beschuldig niet, veroordeel niet, wijs niet met je vinger maar maak het wel bespreekbaar.”

Zwaar en spannend

Ze maakt nu onder andere lesmateriaal en video’s die daarbij kunnen helpen. „Ik weet nog de eerste keer dat ik zelf dat gesprek moest aangaan, over een kind op de Spoedeisende Hulp in het ziekenhuis. Ik weet nog hoe zwaar ik dat vond en spannend. Ik was vooral daar mee bezig. Stel dat ik het niet goed heb? Maar ik zet daar meteen tegenover: stel dat je het wel goed hebt.”

Brunekreef krijgt de Van Dantzig-penning op 24 november. De onderscheiding is vernoemd naar de psychiater Andries Van Dantzig en wordt één keer in de twee jaar uitgereikt. Het toekennend comité schrijft in haar rapport dat ze ‘grote waardering heeft voor haar op moderne leest geschoeide educatie en haar inspirerend enthousiasme’. „Zij inspireert professionals tot bewustwording en handelen.”