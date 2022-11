Invoering van diftar in Hellendoorn hangt aan zijden draadje: Lokaal Hellendoorn vreest afvaldumpingen overal in buitengebied

Bij een systeem van gedifferentieerde tarieven (diftar) betaalt elk huishouden een bepaald vastrecht, dat wordt verhoogd met een individuele toeslag. Die is afhankelijk van het aantal keren en/of de hoeveelheid restafval die wordt aangeboden. Ofwel: de vervuiler betaalt voor de aangeboden hoeveelheid restafval. Beter scheiden loont en scheelt in de portemonnee.

Beter voor milieu

Het goed scheiden van de afvalstromen is belangrijk voor een beter milieu, want hierdoor kunnen belangrijke en steeds schaarser wordende grondstoffen worden hergebruikt. Daardoor neemt de hoeveel restafval af. Voor het verbranden en verwerken van dat restafval moeten gemeenten steeds meer betalen.

Hellen­doorn kan door een snelle invoering van diftar voldoen aan het Twentse streven van 50 kilo restafval per inwoner in 2030

Positieve ervaringen

In ongeveer de helft van het aantal gemeenten is diftar inmiddels ingevoerd en de ervaringen zijn zeer positief. Gemiddeld daalt de hoeveelheid aangeboden restafval met zo’n 48 procent en zijn gemeenten circa 20 procent minder kwijt aan de verwerking van wat nog overblijft. Het college verwacht dat Hellendoorn door een snelle invoering van diftar kan voldoen aan het Twentse streven van 50 kilo restafval per inwoner in 2030 en hiermee tevens een belangrijke stap wordt gezet op weg naar een afvalloos Twente in 2050.