Is deze hond uit Nijverdal de oudste van Nederland? ‘Op papier is Black 20 jaar’

MET VIDEONIJVERDAL - Hij heet Black en is misschien wel de oudste hond van Nederland. De kruising tussen een Border Collie en een Mechelse herder is officieel twintig jaar oud en dat is erg oud voor een hond. En eigenaren Marianne en Geert Oosterhuis denken dat hij zelfs nog ouder is, want zijn geboortedatum is onbekend.