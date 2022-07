Jacqueline en Gert maken glasheldere opnamen van beverstel uit Hancate: ‘Ze knaagden nog even lekker aan een boom’

Brand in spuitcabi­ne bij metaalbe­drijf in Nijverdal, slachtof­fer met brandwon­den in gezicht naar ziekenhuis

NJVERDAL - Bij een brand in een spuitcabine bij een metaalbedrijf aan de Bedrijvenweg in Nijverdal is één persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is met brandwonden in zijn gezicht met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

25 juli