Jagannath uit Nijverdal herleeft door Griekse platenmaatschappij

Winkeliers durven weer te investeren in Nijverdal

11:55 De economie trekt aan en dat is ook in het centrum van Nijverdal te merken. Winkeliers durven weer te investeren in het innoveren en uitbreiden van hun winkel of verhuizen naar een betere plek in het winkelhart. Soms vestigt zich een nieuwe winkel van buitenaf in Nijverdal, maar in de meeste gevallen gaat het om bewegingen van de plaatselijke middenstand.