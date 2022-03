Jan Immink nieuwe politiek leider CDA-Hellendoorn, Roy Zijlstra ziet af van fractievoorzitterschap: ‘Niet te combineren met m'n werk’

Zijlstra: „Ook al hadden we twee zetels gewonnen, dan had ik nog niet de ambitie gehad om onze fractie te gaan leiden. Dit is een heel bewuste keuze. Een fractievoorzitter moet overdag goed bereikbaar zijn en ook tussendoor allerlei dingen kunnen regelen en dat is nu eenmaal niet te combineren met mijn huidige baan als verkoper bij Löwik Wonen & Slapen in Vriezenveen. Als ik in de winkel aan het werk ben kan ik niet zomaar worden gestoord.”