Jong en oud druk bezig met wagen voor Stöppelhaene in Raalte: ‘Alle bonen en zaadjes één voor één gelegd’

Wijndrin­kers kiezen vaker voor kwaliteit (en dat hoeft niet van ver te komen): ‘10 euro voor een glas is geen probleem’

We drinken minder wijn dan een jaar geleden, maar wát we drinken, heeft meer kwaliteit. Ook in de regio valt er genoeg te kiezen voor wijnliefhebbers en daar spelen ondernemers gretig op in. Denk aan het wijnmerk Neleman uit Zutphen, de wijngaarden in Salland en de wijnbars en speciaalzaken in Deventer en Zutphen. ,,Het zou leuk zijn als regionale wijn wat meer waardering krijgt.”