Juf Femmy van de Ark in Daarle gaat met pensioen, of toch niet helemaal? ‘Even bij de kinderen om de hoek kijken’

De basisschool in Daarle zit midden in een grote verbouwing. „Sorry voor de rommel. Nu we aan het verbouwen zijn, zitten we middenin de troep”, zegt de 64-jarige Femmy. Maar ‘die rommel’ blijkt enorm mee te vallen zo op het eerste oog, afgezien van de dozen die her en der staan opgestapeld in de gangen van de school.