Juf Ineke en juf Erna verlaten ‘hun’ minischooltje in Hellendoorn: ‘Diep in mijn hart wil ik nog lang niet stoppen’

Jan Poortman (83) moet met pijn in het hart (tijdelijk) weg uit zijn straat: ‘Het is de mooiste van Rijssen’

Het is al 23 jaar zijn thuis. Maar ook Jan Poortman (83) moet zijn huis aan de Irenelaan in Rijssen verlaten. De 16 sociale huurwoningen in zijn straat worden namelijk gesloopt. Net als nog eens zes woningen aan de Mariekestraat en Nassaustraat. Er komen 28 nieuwe huizen voor in de plaats. Poortman weet het zeker: „Ik wil zo snel mogelijk terug.”