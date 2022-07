Juridische strijd rond zendmast in Nijverdal barst los: ‘Zoektocht naar alternatieve locatie is nooit echt begonnen’

Vader Paul (38) en dochter Isa (10) uit Nijverdal staan allebei in finale van EK BMX: ‘Fietscross zit gewoon in onze genen’

NIJVERDAL - Bij de familie Baan uit Nijverdal is het fietscross dat de klok slaat. Deze sport zit in hun genen. Vader Paul (38) en moeder Daniëlle (36) leerden elkaar op de crossbaan kennen en hun talent is overgegaan op beide dochters. De jongste Isa (10) en haar vader reden dit weekend op hetzelfde EK en bereikten beiden zelfs de finale. En de koek is nog niet op.

