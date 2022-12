Juwelierszaak Dollekamp in Nijverdal stopt na 70 jaar: ‘Liever niet herinnerd worden aan overvallen’

Extra geld voor grotere groep Hellen­doorn­se huishou­dens om kou buiten deur te houden

NIJVERDAL - Is het bedoeld als Sint Nicolaas- of kerstcadeautje? Nee het is een serieuze poging om te voorkomen dat nog meer arme Hellendoornse huishoudens vanwege de sterk gestegen inflatie en energieprijzen letterlijk in de kou komen te zitten.

1 december