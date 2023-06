Kaarten in Hellendoorn ineens anders geschud, toch nog lokaal windbeleid voor 1 december

Spiksplin­ter­nieu­we Aldi aan de Gro­testraat in Nijverdal: ‘Bouw start in september’

De schop voor de bouw van de gloednieuwe Aldi in Nijverdal gaat al behoorlijk rap de grond in. Het huidige pand aan de Grotestraat wordt vervangen voor een volledig nieuwe supermarkt. En dat wordt geen kleintje, want de winkel wordt maar liefst 1500 vierkante meter groot.