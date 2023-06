Kabinet last asfaltpauze in: N35 bij Nijverdal en andere wegen op lange baan geschoven

Autogek Johan (58) uit Nijverdal heeft 70 Rovers in de schuur staan: 'Beetje uit de hand gelopen’

Bijna een half miljoen toeschouwers zullen hem in zijn klassieke Rover zien rijden op het circuit van Chichester in Engeland voor het Goodwood Festival of Speed. Bijzonder? „Alleen met een uitnodiging ben je welkom.” Johan Löwik (58) uit Nijverdal is namelijk gek van Rovers. Naast scheuren over het circuit, knapt hij ze op en verkoopt hij onderdelen aan liefhebbers over de hele wereld.