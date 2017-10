Kabouterweken in het bos: pad op Sallandse Heuvelrug is vernieuwd

Tegenvaller voor Hellendoorn: Strooizout wordt fors duurder

17 oktober NIJVERDAL - Als we dit jaar ineens een strenge winter krijgen, moet de gemeente Hellendoorn rekening houden met een flinke financiële tegenvaller. De prijs voor het strooizout is namelijk flink gestegen, van 48 naar maar liefst 69 euro per ton zout.