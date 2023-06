Kans op lichte regen in Hellendoorn vanochtend

Welke wegen en fietspaden in Hellen­doorn worden dit jaar aangepakt? Onderhoud Boersingel neemt flinke hap uit budget

Het ziet eruit als een dikke grijze streep in het groene landschap. Daar waar normaal de ene na de andere (vracht)auto voorbijraast is het nu onwerkelijk stil. De bovenste asfaltlagen zijn verwijderd, de enige weggebruiker is een oranje truck die langzaam de ondergrond nat spuit. Werk aan de weg op de Burgemeester H. Boersingel.